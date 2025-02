Tpi.it - Il disturbatore Paolini irrompe durante la diretta del Tg1: “Il Festival di Sanremo è truccato” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

ladel Tg1: “Il”Illadel Tg1 per affermare che ildi.La vicenda si è svoltal’edizione delle 20.30 del Tg1 di sabato 15 febbraio. L’inviato del telegiornale si trovava fuori dall’ospedale Gemelli per aggiornare i telespettatori sulle condizioni di salute di Papa Francesco quando il notosi è palesato dietro al giornalista urlando: “Ildi, volevo dire solo questo”.Irruzioneun collegamento del TG1 conche dice “ildi #2025 è” pic.twitter.com/Y67yTpaaDJ— Trash Italiano (@trashitaliano) February 15, 2025Streaming e tvDove vedere la serata finale di Samremo 2025 intv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.