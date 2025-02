Il digiuno intermittente, i benefici per le immunoterapie e i rischi (di cui si parla meno). Cosa dicono le ultime ricerche

Leggi su Open.online

Tra farmaci per dimagrire e nuovi modelli di alimentazione, la ricerca scientifica continua a correre su come aiutare a sconfiggere obesità e cattivi stili di vita legati a un’errata assunzione di cibo. Le scelte alimentari si confermano strettamente collegate alla salute dell’organismo e spesso si rivelano ausili preziosi per malattie importanti come i tumori. L’ultimo caso è quanto accertato dall’Istituto nazionale tumori Ospedale Pascale di Napoli: «Ilsi conferma un’alimentazione in grado di aiutare l’immunoterapia utilizzata per curare tumori, riducendone anche la tossicità per il cuore», spiegano gli scienziati. Torna così al centro un dibattito ancora del tutto aperto su una delle alimentazioni più discusse degli ultimi anni, tra chi ne ha già sperimentato ie chi si mostra scettico.