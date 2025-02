Veneziatoday.it - Il digitale che divide. Spi Cgil: «Minori e anziani a rischio di esclusione sociale»

Progetto “Rete dei servizi di facilitazione” per colmare il gap di competenze digitali di base possedute in Italia. Le ormai indispensabili identità spid lasciano 19,5 milioni di cittadini (principalmente over 65 e under 18) privi dello strumento, spiegano il sindacato dei pensionati Spi.