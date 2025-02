Ilrestodelcarlino.it - Il derbyssimo a Bologna già brucia. Pieri: "A noi manca un centro di quelli cattivi sotto il canestro"

Da, sponda Fortitudo, scende lungo l’autostrada un urlo: "Sarà una battaglia". E’ questo quello che annunciano giocatori e tifosi. Perché questo scontro non è solo un passaggio a livello per la Vuelle, ma anche per la stessa Fortitudo che secondo alcuni tecnici sarebbe la squadra più forte del campionato assieme a Cantù. Ma è solito pacchetto delle teorie un tot al chilo perché la Fortitudo è uscita malconcia, dopo un match tirato, dal campo di Brindisi e Pesaro che ha strapazzato nel finale Cividale, prima di uscire dalla camera di rianimazione ci ha messo più di un mese. Comunque con la Fortitudo, che ha alle spalle una sconfitta come quella subita a Brindisi, l’urlo è quello noto: "Al mio segnale scatenate l’inferno". Paladozza, come al solito tutto pieno, per cui per la formazione di Leka alle 18, quando è prevista la palla a due, la tensione si taglierà col coltello.