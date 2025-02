Formiche.net - Il cybercrime è materia di sicurezza nazionale. Il rapporto di Google

Il crimine informatico sta assumendo una dimensione ben più ampia, passando da reato transa vera e propria minaccia per la, secondo un nuovodiffuso daThreat Intelligence Group. Le analisi degli esperti evidenziano come, nel corso del 2024, il numero di intrusioni condotte da attori motivati da interessi economici sia quasi quadruplicato rispetto a quelle attribuite a gruppi statali.Tuttavia, la particolarità del panorama attuale risiede nel fatto che le attività criminali offrono strumenti, malware e persino intere infrastrutture operative, che gruppi sponsorizzati dallo stato sfruttano per ampliare le proprie capacità offensive. In altre parole, il confine tratradizionale e attacchi a sfondo geopolitico diventa sempre più labile.