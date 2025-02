Movieplayer.it - Il costumista di Paolo Sorrentino, Luca Canfora, "non si è suicidato": la famiglia chiede riapertura del caso

Leggi su Movieplayer.it

Ci sono alcuni dubbi sulla morte di, ildie laha chiesto ladelper risolvere una volta per tutte il mistero. Nuovi dubbi emergono sulla morte di, ilditrovato senza vita nelle acque di Capri nel settembre 2023. Laè convinta che non si sia trattato di un suicidio e ha presentato un esposto in Procura,ndo di riaprire le indagini. Morte di: laladelA sollevare sospetti da parte dei familiari della vittima sono diversi dettagli che non tornano. Innanzitutto, la ferita alla testa riscontrata durante l'analisi medica: un elemento che potrebbe suggerire un colpo subito prima della caduta in acqua. Inoltre, l'abbigliamento dell'uomo appare insolito: .