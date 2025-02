Ilfattoquotidiano.it - “Il corpo di mia moglie Liliana Resinovich torni a Trieste. Siamo ancora senza risposte”

Un appello lanciato attraverso le colonne del quotidiano Il Piccolo, per chiedere che ildella. Lo scrive Sebastiano Visintin, il marito di, scomparsa di casa a 63 anni il 14 dicembre 2021, e ritrovata cadavere nel parco dell’ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022. Ilera chiuso in due sacchi neri e grandi di quelli utilizzati per i rifiuti solidi urbani e con la testa chiusa in due sacchetti del tipo per alimenti, fissati alla gola con un cordino. Nel giugno 2023 il Gip del Tribunale diLuigi Dainotti rigettò la richiesta della Procura che intendeva archiviare il caso sostenendo la tesi del suicidio e smontò l’intera ricostruzione della vicenda ordinando 25 punti di nuovi accertamenti e disponendo di riaprire le indagini procedendo non più per sequestro di persona ma per omicidio.