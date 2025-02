Serieanews.com - Il Como si gode il suo gioiello Diao: c’è una differenza enorme con Nico Paz

Leggi su Serieanews.com

C’è una storia che sta accendendo le luci sul, ed è quella di Assane, il ragazzo che ha cambiato marcia alla squadra lariana. E ha un vantaggio rispetto a. Ilsiil suo: c’è unaconPaz (foto: Ansa) – serieanews.comQuando Assaneè arrivato, lo scorso 7 gennaio, ilnavigava ancora in cerca di un’identità. Poi, 7 partite e 4 gol più tardi, tutto è cambiato. L’ultima perla l’ha piazzata contro la Fiorentina, mettendo in difficoltà la difesa viola e confermando che il suo impatto non è stato un caso, ma una dolce abitudine.Cesc Fabregas, allenatore e anima di questo progetto ambizioso, non potrebbe essere più felice. A fine partita ha speso parole importanti per lui: “È un giocatore con forza, fame e mentalità. Vuole sempre la palla e attacca la profondità, cosa che ci mancava l’anno scorso.