Quotidiano.net - Il caso Fedez. Tradimenti e veleni. Il “Battito“ si fa virale

Leggi su Quotidiano.net

"Mi piace mettermi in pericolo" dice Tony Effe (largheggiando coi pronomi) se gli chiedi il perché di Sanremo., che con l’ex Dark Polo condivide titoloni di giornale e dissing maleodoranti, ha continuato in questi giorni a usare il Festival per i suoi fini divincolandosi tra polemiche montate come la panna impazzita per rilanciare sul suo personaggio e provare a tirarsi fuori dalle secche in cui l’hanno spinto una serie di vicende in bilico tra gossip e cronaca nera come il naufragio del matrimonio con Chiara Ferragni e le indagini relative all’aggressione nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 del personal trainer Cristiano Iovino fuori da un locale milanese a cui, secondo alcuni,non sarebbe stato estraneo. Vicenda che ha spinto la Procura di Milano ad aprire un’inchiesta parallela a quella sugli ultras della Curva Sud del Milan, con cui le intercettazioni dimostrano il rapper milanese manteneva rapporti stretti.