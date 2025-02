Iodonna.it - Il cantante genovese si aggiudica la 75esima edizione del Festival. Nella cinquina anche Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Boato all'Ariston per l'esclusione di Giorgia e Achille Lauro

«Vince ladeldi Sanremo 2025. Olly». Dopo 5 serate che hanno coinvolto tutta l’Italia – per citare l’inno della kermesse, firmato da Gabry Ponte – Carlo Conti ha annunciato il vincitore. «Non so cosa dire. È una di quelle cose che sembra di non sapere quando capitano. Sembro preso male, ma in realtà sono molto contento», ha commentato a caldo. «Ringrazio Giovanni Pallotti alla direzione, tutta l’orchestra. Ciao ma’, ciao pa’, è successo». Olly e l’equivoco con Simon Le Bon a Sanremo: «Credevo fosse Salmo» X Leggi› I nuovi pronostici di Sanremo 2025 dopo il podio delle Cover.