Sport.quotidiano.net - Il brutto risveglio del Pontedera, passa il Carpi. Si ferma la striscia positiva dopo tre centri

(4-2-3-1): Calvani; Cerretti (36’ st Migliardi), Pretato (25’ st Martinelli), Moretti, Perretta; Guidi (25’ st Lipari), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (11’ st Gaddini); Italeng (11’ st Corona). A disp: Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini.(4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (42’ st Calanca), Rigo; Puletto, Amayah, Figoli (42’ st casarini); Cortesi (36’ st Saporetti); Fossati (31’ st Campagna), Sall (36’ st Gerbi). A disp: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Mandelli, Calanca, Stanzani, Petito, Contiliano, Mazzoni. All. Serpini. Arbitro: Esposito di Napoli. Marcatori: 16’ pt Fossati, 28’ Cortesi st. Note: spettatori 596; espulso Corona al 44’ st per fallo di gioco; ammoniti Contiliano (dalla panchina) Pretato, Guidi, Cortesi, Figoli, Gaddini, Cerretti; angoli 3-9.