Il Brescia torna a perdere. La capolista s’impone

di Luca MarinoniIltiene testa al Sassuoloche, però, quando affonda i colpi lascia il segno e firma, con un gol per tempo, il 2-0 che rimanda a casa a mani vuote la squadra di Maran. Le Rondinelle rimangono così a ridosso della zona calda della classifica. Nonostante qualche assenza, però, gli ospiti riescono a macinare gioco sul terreno della prima della classe, ma mancano di concretezza al momento di concludere e non riescono a fermare le giocate dei tanti elementi di qualità degli emiliani. Nella ripresa, tra l’altro, ilsfiora il pareggio con Borrelli, che al 23’ si ritrova tutto solo davanti a Moldovan, ma manda la sfera sulla traversa. Una ghiotta occasione sciupata che viene punita immediatamente dal Sassuolo, pronto a firmare solo 5’ più tardi la rete del definitivo 2-0 con un rapido affondo concluso in rete da Laurienté.