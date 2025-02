.com - Il bradisismo scuote Napoli: lo stillicidio di scosse continua, paura nei Campi Flegrei

Anche oggi uno sciame sismico legato al fenomeno delcolpicenella zona dei. L’evento più forte alle 15,30 di oggi 16 febbraio di magnitudo 3,9 ha fatto sobbalzare i napoletani e puteolani che avevano da poco terminato il pranzo domenicale.L’attività non si è mai arrestata in zona condi leve entità ma continue, unoper i nervi degli abitanti che vivono temendo l’arrivo di un evento più forte che possa portare danni ingenti.È pur vero che la zona flegrea non è, in genere, colpita dadi alta intensità, è la continuità a portare allo strenuo le forze e la pazienza di chi vive nelle zone tra Bagnoli, Pozzuoli e zone limitrofe.La terraa tremare aiIlneiLa darsena del porto di Pozzuoli è completamente prosciugata a causa del sollevamento del suolo legato al fenomeno del