Il Bisonte Firenze sfiora il successo pieno ma poi perde al tie break

Il– Eurotek Busto Arsizio 2-3 (25-23, 24-26, 25-19, 26-28, 13-15)IL: Acciarri 6, Malual 26, Butigan 17, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 5, Baijens 2, Lapini, Cagnin 10, Agrifoglio, Davyskiba 18. All. Chiavegatti.EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 22, Van Avermaet 5, Morandi (L2) ne, Lualdi 1, Sartori 9, Obossa 4, Frosini 18, Künzler 18, Lazic, Boldini, Scola 4. All. Barbolini.ARBITRI: Cavalieri – ZanussiNOTE: durata set: 26’, 34’, 28’, 34’, 19’; muri punto: Il14, Busto 8; ace: Il5, Busto 8; spettatori: 587.– Segnali di ripresa in casa Il. Contro l’Eurotek Uyba Busto Arsiziouna partita che è un po’ la sintesi di questa seconda parte di stagione: livello alto per buona parte dei set: impegno innegabile e grande capacità di reazione ma meno cinismo degli avversari nei momenti decisivi, quelli che fanno girare partite già vinte o quasi, come i tre match point svaniti nel quarto set.