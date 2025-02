Lanazione.it - Il Belvedere gioca in trasferta. Derby tra Atletico e Valpiana

Leggi su Lanazione.it

PROMOZIONE Nella ventitreesima giornata del girone B di Promozione il, saldamente al comando della classifica, giocherà insul campo del Ginestra Fiorentina per tornare alla vittoria. La squadra di Giallini nelle ultime due partite ha conquistato solo un punto e vuole immediatamente riprendere la sua corsa vincente verso l’Eccellenza. All’Elmi di Massa Marittima, invece, si svolgerà la gara più importante del programma. Infatti si sfideranno i padroni di casa del Massa, terzi, e l’Maremma, secondo. Le due squadre sono divise solamente da tre punti e punteranno entrambe alla vittoria per rimanere nella scia della capolista. Infine, al Frida Bottinelli Brogelli, partita molto importante per l’Invictasauro che ospiterà i Colli Marittimi. Il programma: MassaMaremma, Ginestra Fiorentina-, Invictasauro-Colli Marittimi.