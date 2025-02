Quotidiano.net - Il 17 febbraio è la Festa nazionale del gatto

Roma, 162025 – Cane o? C’è chi è amante del migliore amico dell’uomo e chi, invece, ha una preferenza per il felino affettuoso ma più indipendente. Poi c’è anche chi ha una passione per entrambi, senza preferenze, ed è riuscito anche a creare una serena e pacifica convivenza tra i due animali. Ma se siete amanti delle fusa, allora probabilmente saprete anche che il 17, in Italia, è ladel. Quando è nata ladele perché si festeggia questo giorno Sono due, per l’esattezza, le giornate dedicate al, nel corso di un anno solare. Il 17si celebra, nel nostro Paese, ladelcon lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'adozione dei gatti. Ma l’8 agosto, c’è anche la Giornata Interdel: entrambe rappresentano due modi e occasioni per conoscere questi animali e come imparare a conviverci, scoprendo quanto la loro compagnia possa aiutarci a sentirci meglio nel nostro quotidiano.