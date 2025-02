Anteprima24.it - Ieri in Campania: anziano fa perdere le proprie tracce. Abbate-Mastella, vince l’indifferenza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 15 febbraio 2025. Avellino – Dove può essere andato unuomo di cui si sono perse leda ormai oltre 72 ore?Cresce l’apprensione per lo stato di salute di Raffaele Petroccione, l’81enne che è stato visto l’ultima volta nella giornata di mercoledì 12 febbraio, salvo poi essere sparito dalla residenza per anziani del Comune di Parolise dove era allocato dallo scorso 9 febbraio. (LEGGI QUI) Benevento –Che tra i due non scorresse buon sangue, è cosa nota. Ma che addirittura si arrivasse ad una plateale dimostrazione di indifferenza in pubblica assise, probabilmente era un pò meno noto. Parliamo di Luigie Clemente, che dopo aver condiviso un lungo percorso politico fianco a fianco, oggi si ritrovano ad essere ‘nemici’.