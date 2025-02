Ilgiorno.it - I residenti salgono a quota 13.737. Gli over 65 sono oltre un quarto

Leggi su Ilgiorno.it

CALOLZIOCORTEUna città che cresce. Anzi invecchia. Calolziocorte diventa sempre più grande, nonostante nascano meno bambini. I calolzioesi ora13.737, 6.990 donne e 6.747 maschi. A inizio 2024 erano 13.653, a inizio 2023 13.554. Più di undei calolziesi65, mentre il 45% ha tra i 30 e i 65 d’età e gli under 14poco più del 10%. "L’anno scorso ci hanno lasciato 4 centenari e ultracentenari – spiega Tina Balossi, l’assessore alla Demografia -, mentre proseguono il loro cammino Margherira, la più anziana, prossima ai 102 anni, Adele, Luigi e Pierina che vanno verso i 101 e Marina verso i 100". Più di un calolziese su 10 è straniero: abitano in città 510 subsahariani, 232 nord africani, 155 sud americani, 176 europei non italiani, 240 europei ma di Paesi che non costituiscono l’Unione europea, 62 del Subcontinente indiano e 33 dell’Estremo oriente, più 47 di altri posti sparsi per il mondo.