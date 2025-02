Ilrestodelcarlino.it - I residenti in ‘trincea’: "Delusi dal Viminale"

Il comitato 4 novembre ‘zona stazione storica ex quartiere centro storico’ non usa giri di parole per esprimere "riguardo" al mancato annuncio sull’esercito in stazione da parte del ministro Matteo Piantedosi. "Piantedosi ci ha deluso ed amareggiato. Gli spacciatori non leggono il giornale, non sentono le interviste piene di self-confidence del questore Maggese e del prefetto Cocciufa. Ci siamo illusi. Non se non sono ancora andati e non hanno intenzione di farlo – scrive il comitato in una lunga nota –. Siamo tristi di risvegliarci dalla nostra ennesima illusione. La zona rossa nel quartiere della stazione è piena come non mai di spacciatori. Le risse non si sono fermate. Le volanti della polizia continuano a passare senza fermarsi. Probabilmente anche il sindaco Massari (che ringraziamo comunque) si era illuso che un semplice proclama della zona rossa potesse essere più forte della realtà.