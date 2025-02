Liberoquotidiano.it - "I raggi x doveva usare?!": Panatta furioso per Sinner, cosa gli fa perdere la tests

Adrianonon ci sta e al carrozzone antidoping che ha messo nel mirino Jannikne canta quattro sulle colonne del Corriere della Sera: "Bene ha fatto Jannika liberarsi con un colpo di spugna di tutto il ciarpame che è affiorato sul mare nel quale l'hanno costretto a bagnarsi, dalle sciocche invettive alle ipotesi fantasiose a uso personale, magari solo per avere un like in più, dalle esasperanti finzioni di chi preferiva non capire ai vaneggiamenti dei soliti difensori dei diritti sbagliati. E pazienza se, operando nella direzione del patteggiamento che ha risolto la vertenza prima del processo fissato per il 16-17 aprile, ha finito per fare un regalo grande alla Wada, il carrozzone antidoping che si è sentito in dovere di entrare lancia in resta su una vicenda già passata in giudicato (con l'assoluzione completa del nostro giocatore da parte dell'Itia) pur di riattizzarla solo per ribadire la propria centralità nelle decisioni relative al doping".