Iodonna.it - I musei polisensoriali che garantiscono l' accesso e partecipazione alle persone con disabilità, grazie anche alla realtà virtuale e alle app.

Leggi su Iodonna.it

Se provate a chiedere a un bambino che cos’è un museo, tra le prime risposte sicuramente ci saranno: “Un posto dove non si può toccare niente”, oppure “Un posto dove bisogna stare zitti”. In effetti il tatto e l’udito sono due dei sensi esclusi nei percorsi all’interno delle istituzioni culturali tradizionali. Ma le cose stanno cambiando. Tant’è che oggi si parla di “tà”, ovvero di servizi e sussidi dedicati agli utenti condi tipo sensoriale, emotiva o con disturbi cognitivi, ma che neipossono arricchire la visita di chiunque attraverso un’esperienza diversa, stimolando proprio quei sensi che non si è abituati a usare. E questonuove tecnologie. Il blazer color moka, un sorriso smagliante: Kate Middleton va al museo con lo scuolabus X Un bell’esempio arriva dGrande Brera di Milano, progetto da poco inaugurato che unisce Palazzo Citterio, la Pinacoteca di Brera, l’ Orto Botanico, l’ Osservatorio e la Biblioteca Nazionale Braidense, dove la novità in tema di accessibilità è la nuova audio-videoguida, intitolata I 10 capolavori in Lis (Lingua dei Segni Italiana), che si concentra su dieci delle opere più celebri della gria ( pinacotecabrera.