I miei connazionali sanno che è un genocidio ma continuano a mentire | il racconto dell’attivista israeliano che si batte per i diritti dei palestinesi

In Italia per ritirare il Premio Internazionale Alexander Langer 2024, assegnato congiuntamente all’organizzazione israeliana Ta’ayush e al collettivo palestinese Youth of Sumud per il loro impegno nella resistenza nonviolenta nei territori occupati, Guy Butavia prosegue la sua attività di attivista e testimone diretto delle violazioni deiumani nei TerritoriOccupati. Da quindici anni, con Ta’ayush (Vivere Insieme), accompagna agricoltori e pastorisulle loro terre per proteggerli dagli abusi dei coloni e documenta demolizioni, arresti e violenze: “Assistiamo e denunciamo demolizioni, molestie, arresti arbitrari”, racconta al Fatto a margine dell’incontro organizzato a Genova da Assopace Palestina.Nonostante continui a operare sul campo, Butavia ha smesso di mostrarsi a volto scoperto: “Non conformarsi alla propaganda israeliana è pericoloso, sia all’interno che all’esterno del paese”.