Oasport.it - I francesi ironizzano su Sinner. Il titolo embematico dell’Equipe

Leggi su Oasport.it

“Une suspension sur mesure” (Una sospensione su misura)”. In questo modo ha titolato nell’edizione odierna il quotidiano francese L’Equipe sull’accordo tra Jannike WADA, che ha portato alla sospensione di tre mesi dal massimo circuito internazionale del tennis il n.1 del mondo.Una presa di posizione del noto e importante giornale francese volto a descrivere come fin troppo “comoda” la squalifica per Jannik, preso atto che nell’arco di tempo da scontare non dovrà saltare alcuno Slam e potrà tornare poco prima di un torneo importante come quello di Roma. Il 5 maggio, infatti, l’azzurro si sarà messo alle spalle questo “incubo”.Del resto, la decisione del pusterese è stata frutto della volontà di dire basta a questo contenzioso, accettando la proposta dell’Agenzia mondiale dell’antidoping e volendosi prendere le responsabilità degli errori del proprio staff.