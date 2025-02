.com - I Film Più Attesi del 2025: Cosa Non Perdere al Cinema

Ilsi prospetta come un anno ricco di nuove uscitetografiche. In questa guida troverai ipiùdel, dai cinecomic agli horror, passando per i grandi ritorni.IndiceIPiùdel: Le Uscite alda NonSupermanA Big Bold Beautiful JourneyThe MonkeyBiancaneveThe Fantastic Four: First StepsGrandi Sequel e Reboot: IPiùdelWicked: For GoodAvatar 3: Fire and Ash28 Anni Dopo – IlHorror più Atteso delJurassic World: RebirthIPiùdele le Serie TV da NonConclusioneIPiùdel: Le Uscite alda NonIlvedrà il debutto di numerosiche stanno già generando enorme hype. Ecco ipiùdel, suddivisi per genere e data di uscita.