Formiche.net - I dazi Usa? L’Italia guidi l’Europa verso il Mercosur. Parla Stagnaro

Il bersaglio centrale della manovra di Donald Trump suiè l’Unione Europa. Peccato, però che questa strategia – non una novità, ma ora si entra davvero nel vivo – rischi di penalizzare prima di tutto gli Stati Uniti. Così come fu nel corso del suo primo mandato alla Casa Bianca e durante la presidenza di Joe Biden. L’analisi è di Carlo Staganaro, direttore scientifico dell’Istituto Bruno Leoni.Prima è stato uno spauracchio. Ora si fa sul serio.ha davvero “trattato da nemici” gli?Inon sono certo una novità, per cui non c’è da meravigliarsi benché più di qualcuno auspicasse in un rinvio della questione. Nel merito, Trump è ossessionato da sempre dal tema dello squilibrio della bilancia commerciale tra glie l’Unione Europea. Per cui è questa una prima spiegazione dell’atteggiamento del presidente americano.