Quifinanza.it - I dazi di Trump peseranno su Italia e Germania, Draghi critica l’Ue e attacca: “Siamo vulnerabili”

L’Europa deve fare mea culpa perché “ha imposto con successosu se stessa“. Sono le parole di Mario, che ha scritto un editoriale sul Financial Times in cui hato le ultime mosse del, proponendo un cambiamento basato su un uso proattivo della politica fiscale. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto l’ex primo ministro e le prospettive sui possibiliimposto dagli Stati Uniti.La proposta di cambiamento diL’Europa è chiamata a riflettere sulle sue ultime mosse, poiché, come affermain un editoriale uscito sul Financial Times, si sarebbe “concentrata troppo su obiettivi singoli o nazionali senza calcolarne il costo collettivo”. L’ex primo ministro e già presidente della Banca Centrale Europea ha sottolineato l’urgenza di un cambiamento radicale basato un approccio più attivo nelle politiche fiscali e la rimozione delle barriere interne, al fine di stimolare l’innovazione e diminuire la dipendenza dalle esportazioni.