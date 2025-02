Ilgiorno.it - I cantieri fuorilegge: "Irregolarità nel 70% delle ditte controllate. Attenzione sui Giochi"

Leggi su Ilgiorno.it

di Andrea Giannidi varia natura, dai contratti al rispettonorme sulla sicurezza sul lavoro, dalla formazione ai documenti obbligatori, sono state riscontrate nel 55%che operano in 23 grandimilanesi ispezionati nel corso del 2024 nell’ambitoattività di vigilanza congiunta. La percentuale disale al 71% considerando solo le 21 aziende attive in duelegati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 finiti al centro di controlli. Dati, resi noti dalla Uil Milano e Lombardia, emersi nel corso dell’ultimo incontro convocato dalla Prefettura del Gruppo di lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro e il lavoro sommerso. Un tavolo che riunisce carabinieri, polizia locale, Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Cassa edile, Ats, Camera di commercio, Assolombarda, Assimpredil, Confcommercio, Api, Cna, Confartigianato, Unione Artigiani, Cgil, Cisl e Uil con le categorie dei lavoratori dell’edilizia.