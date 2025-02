Biccy.it - I cantanti dietro le quinte scoprono la classifica di Sanremo, video

Lafinale del Festival di2025 ha riservato delle grosse sorprese e dei colpi di scena e in diretta su Rai Uno abbiamo visto lo stupore di Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, così come l’indignazione del pubblico presente in sala. Quello che non abbiamo visto invece sono le reazioni deiin gara. Alcuni big hanno seguito la lettura dellainsiemeledel teatro.Ilanel backstage.Ieri notte il TG1 ha pubblicato unregistrato nel backstage del Teatro Ariston in cui si vedono diversiin gara mentre assistono allafinale. Nella clip si vede Achille Lauro abbastanza rilassato, così come Simone Cristicchi, Brunori Sas, mentre Fedez e Olly leggermente più agitati. Quando Carlo Conti ha annunciato il settimo posto di Achille e il sesto di Giorgia è scoppiato anche il “nooo”, lo stesso gridato dal pubblico in sala.