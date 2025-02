Quifinanza.it - Hydrogen Valley, in Italia ne sorgeranno 52: quali sono e dove si troveranno

Una parte molto importante della strategia europea di sviluppo della filiera dell’idrogeno riguarda la creazione di vere e proprie valli dell’idrogeno nei vari Paesi membri. Innestate finanziate 52, sparse un po’ ovunque, la metà al Sud.Ma i problemimoltissimi, e i progetti approvatigià in evidente ritardo, soprattutto se si considera che ledovrebbero essere pronte per la fine del 2026.A livello europeo, il sostegno alle valli dell’idrogeno è un tassello essenziale della politica di sviluppo di una filiera dell’idrogeno verde. Lestate identificate nel piano RePowerEU come essenziali per espandere l’economia dell’idrogeno in Europa, perché riuniscono la produzione di idrogeno pulito, lo stoccaggio dell’idrogeno stesso e la distribuzione per gli usi finali, creando allo stesso tempo catene di valore regionali.