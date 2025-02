Hockey su ghiaccio cos’è successo tra Canada e USA stanotte | tre risse in nove secondi e fischi all’inno statunitense

Leggi su Sportface.it

La tregua alla crisi commerciale tra Stati Uniti enon si riflette suldel Bell Centre di Montreal, dove la partita disutra le due nazionali è stata accompagnata dalle tensioni sugli spalti e nel gioco. Non è una sorpresa: USA enon si affrontavano dai Giochi Olimpici del 2022 e sono tornate a farlo con le star NHL (assenti alle Olimpiadi) in azione in un clima tesissimo a livello politico, dopo l’annuncio di dazi da parte di Donald Trump e la risposta durissima del premier canadese Justin Trudeau, presente stasera in tribuna. A vincere per 3-1 è stata la squadra americana che si è assicurata un posto nella finale del Torneo Quattro Nazioni, in programma giovedì prossimo a Boston. Ma più del match, sono state le tensioni a prendersi la copertina.INNO NAZIONALEATO E RISSAChe non sarebbe stata una serata tranquilla, lo hanno fatto capire i tifosi canadesi prima dell’inizio del match.