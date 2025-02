«Ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per riportare a casa il nostro Alberto Trentini, come è stato fatto con Cecilia Sala» - Il video

Leggi su Open.online

«Hounae la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio, e proprio perché è madre pure lei, mi aspetto che me lo porti a, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesiper la nostra giornalista». Queste le parole di Armanda, madre di, il cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion, da oltre 90 giorni detenuto in un carcere di Caracas, Venezuela, con accusa di terrorismo, a Che Tempo Che Fa sul canale Nove. "Io non ho notizie didal 15 novembre 2024. Il 15 di novembre lui era all'aeroporto di Caracas,al solito perchè ci sentivamo con messaggi ochiamate ogni giorno, Mi aveva mandato un salutoera solito fare.