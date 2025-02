Ilfattoquotidiano.it - “Ho sconfitto il Demonio, ho fatto un esorcismo: si muoveva come un’anguilla, le ruppi una costola”: la confessione choc di Marco Baldini

esorcista vis a vis con iled è subito cult. Sul settimanale DiPiù l’ex socio radiofonico di Fiorello ha raccontato un episodio di fede piuttosto estremo accadutogli non troppo tempo fa. Diamo per scontato oramai che chiunque ricordi il sempiterno raccontoano del “buco nero” dove era finito dopo il successo improvviso ottenuto negli anni ottanta/novanta: i debiti e gli sperperi da bancarotta, il frenetico gioco d’azzardo, la crisi con la prima moglie, e infine il tentativo di suicidio. Ebbeneviene fermato, lo sostiene lui, “da Dio” (“sentii in me la scintilla della vita”).Su DiPiù viene ricordato cheè sempre stato credente, da bimbo è stato chierichetto, suo padre leggeva le letture in chiesa, mentre lo zio gli parlava di “angeli, inferno, amore universale” e gli ripeteva: “Ricorda, nella vita quello che semini raccogli, il bene torna sempre”.