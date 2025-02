Inter-news.it - Highlights Serie A | Atalanta-Cagliari 0-0: Gasperini spreca una ghiotta occasione

Leggi su Inter-news.it

, anticipo del sabato valido per venticinquesima giornata diA, termina con il punteggio di 0-0. Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata al Gewiss Stadium.TA – L’non approfitta dei due big match cui Napoli e Inter sono chiamati nella venticinquesima giornata diA, rispettivamente contro Lazio e Juventus, nella sfida casalinga contro il. I bergamaschi, probabilmente anche a causa delle scorie della controversa sconfitta esterna contro il Brugges per 2-1, non hanno quell’intensità che solitamente ne caratterizza le prestazioni. La veraesce alla distanza, dopo i primi 75 minuti giocati con grande autorevolezza dalla squadra rossoblù. Soprattutto grazie a Charles De Ketelaere, il quale si prende la responsabilità di gestire le azioni offensive della sua squadra sul finire del match.