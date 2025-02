Panorama.it - Hamilton. Attraverso il fuoco per arrivare primo al traguardo

Per correre in Formula1 bisogna essere ricchi, per diventare fenomeni bisogna essere stati poveri». La massima di Enzo Ferrari supera la prova del tempo, non fa ruggine. È stato così per Michael Schumacher, che imparò a guidare nel piccolo circuito di go-kart gestito dal padre di fianco ai piloni di una tangenziale a Kerpen in Renania. Ed è stato così per il suo successore diretto, Lewis, che indossa da qualche settimana la livrea rossa e fra un mese metterà in moto il 12 cilindri Ferrari per dare la caccia all’ottavo titolo mondiale, uno in più del tedesco. Oggi il baronetto nero di Sua maestà guadagna come una rockstar: 50 milioni l’anno più 20 di bonus. Ma prima? Oggi il Tiger Woods a300 all’ora è l’icona pop dei diritti universali di un mondo radical-chic avvezzo a ostriche e champagne.