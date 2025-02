Bubinoblog - GUIDA TV 16 FEBBRAIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI REPORT

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione!Rai121:3023:50Mina Settembre 3 finale di stagioneSpeciale Tg1Serie TvRubricaRai221:0022:45NCIS + NCIS Origins 1°TvLa Domenica SportivaSerie TvTalk ShowRai320:3023:15Fame d’AmoreInchiesteRubricaRete 421:2001:00Zona BiancaFlorenceTalk ShowFilmCanale 521:3000:10Tradimento 1°TvPressingSerie TvTalk ShowItalia 121:1501:10Le Iene ShowAmerican Dad! 1°TvInchiesteSerie TvLa721:1500:45Il Processo di NorimbergaTgLa7FilmNotiziarioTv821:3523:30Blacklight4 Hotel RFilmTalentNove20:0022:45Che Tempo Che FaChe Tempo Che Fa: Il TavoloTalk ShowTalk ShowAccanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il GuestShare di “Domenica In: Speciale Sanremo”: Verrà preso in considerazione il dato con la ponderata (anteprima esclusa).