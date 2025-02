Ilgiorno.it - Guida in contromano sulla A9: donna di 81 anni si scontra in galleria con un'altra auto

Como, 16 febbraio 2025 – E’ finita in ospedale, dopo aver imboccato l’strada in senso contrario ed essersita con un’che arrivava dalla direzione opposta. La protagonista dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 16 lungo l’strada A9, è unadi 81, alladi una Mercedes Classe A, che hato per circa quattro chilometrinel tratto tra le uscite di Como centro e la frontiera tra Italia e Svizzera. Lo scontro frontale con una Seat Ibizata da un uomo di 52, è avvenuto all’interno dellaSan Fermo, dove il veicolo che procedeva nella giusta direzione, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Como: secondo una prima ricostruzione, laavrebbe imboccato la A9 in direzione Milano da Como, per poi invertire la marcia una volta raggiunta la barriera di Grandate, trovandosi are