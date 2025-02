Formiche.net - Guerra ibrida, la miglior difesa è l’educazione. Ecco perché

La commissionedella Camera dei Comuni del Regno Unito ha recentemente ripreso l’indagine, avviata nel 2019 e interrotta dalle elezioni dell’anno scorso, dal titolo “Defence in the Grey Zone”. I membri del Parlamento britannico stanno chiedendo a esperti esterni quali possano essere a loro avviso ruoli e contributi delle forze armate nel contesto della.Il concetto di Gray Zone (per gli americani, mentre per i britannici è Grey Zone) è stato introdotto nel 2015 in uno studio del Comando operazioni speciali delle forze armate statunitensi (USSOCOM) e definito come “interazioni competitive tra ed entro attori statali e non che si sviluppano tra gli estremi del tradizionale dualismo-pace”. In questo senso, potremmo considerare la Gray Zone come tutto ciò che ricopre lo spazio tra i poli opposti pace assoluta-totale, e la connessa competizione come l’area nella quale si sviluppa la vita di ogni nazione.