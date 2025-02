Sport.quotidiano.net - Grosso loda il cinismo: "Adesso i punti pesano..."

di Stefano Fogliani Non passerà agli annali per la prestazione, quella che ha garantito la diciannovesima vittoria stagionale al Sassuolo, ma il risultato pesa piombo su una classifica che Fabiodice di non guardare, ma sorride. La classifica, ovvio, mica. Che resta sul pezzo e conviene come "non è stata la nostra miglior gara dal punto di vista del gioco, ma abbiamo messo grandee grande attenzione contro un avversario che merita i complimenti e ha fatto una signora gara". Bravo il Brescia, in effetti, a tenere a lungo sul chi vive la capolista, ancora più bravo il Sassuolo, aggiunge"a colpire quando ne ha avuto l’occasione. Ho visto tante cose positive, oggi, e ce le teniamo strette, in primis l’essere rimasti in gara anche nei momenti più difficili". Anche stare in partita quando le cose non vanno, o non sembrano andare, per il verso giusto, è un segnale, che l’allenatore neroverde registra con grande soddisfazione, anche considerato il peso specifico di un risultato che consolida il primato della corazzata neroverde.