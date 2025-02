Lanazione.it - Grifone in terra umbra. Scontro ai piani alti

SERIE Dal vertice nel girone ’E’. Il Grosseto, quarta in classifica, sfida la Fulgens Foligno, terza in classifica, sul terreno dello stadio "Enzo Blasone" di Foligno. "Dopo la deludente prova di domenica scorsa - ha affermato mister Consonni - per noi si tratta di una gara nella quale dobbiamo dimostrare che il Grosseto non è quello di domenica scorsa. Per noi si tratta di una prova importante, una gara di riscatto". Quella passata è stata una settimana "pesante" per i biancorossi perché diversi giocatori hanno lavorato a ritmo ridotto per cui la loro presenza in campo è incerta. A questo proposito, però, il tecnico delè stato chiaro. "Per non dare vantaggi agli avversari - ha precisato mister Consonni - questa settimana non daremo la lista dei convocati e neppure daremo la situazione dei giocatori infortunati".