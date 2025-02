Quifinanza.it - Green Bond & Co. chiudono un 2024 molto positivo

Secondo l’ultimo report appena pubblicato da MainStreet Partners, data provider specializzato in investimenti ESG, Sostenibili e Impact dal 2008, si è concluso un altro anno significativo per il mercato dei, Social e Sustainability (GSS), in cui sono stati emessi poco meno di 1.000 miliardi di dollari per un volume cumulato che ha superato i 5.500 miliardi di dollari. Ilè stato un anno particolarmente importante per i, con emissioni che hanno raggiunto il secondo miglior risultato trimestrale dalla loro introduzione sul mercato –561 miliardi di dollari – e il miglior primo trimestre di sempre, che ha rappresentato il 58% delle emissioni complessive dell’anno. Parallelamente, i Transitionhanno vissuto una nuova fase di crescita, trainata in parte dall’impulso fornito dal governo giapponese.