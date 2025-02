Bergamonews.it - Grazie Bianca Balti, hai dribblato come una capocannoniera di Serie A la retorica della malattia

Leggi su Bergamonews.it

a Sanremo 2025 aveva annunciato in conferenza stampa: “Carlo, io non vengo a fare la malata di cancro” e questa frase semplice e diretta l’ho sentita nel profondo perché quando, ormai un anno fa, ho ricevuto la mia diagnosi, la paura più grande che non riuscivo a estirpare dalla testa era quella di andare al supermercato vicino a casa a piedi, con la tuta che stavo indossando, perché mi accorgevo all’ultimo di non avere, che ne so, il sale o un altro ingrediente di cui non potevo proprio fare a meno, e di rendermi conto che tutti stavano guardando me e non perché quel giorno ero particolarmente raggiante o solare, no, perché vedevano e sentivano la mia.Avevo un piano che è poi sfumato subito, non dire nulla a nessuno, indossare sempre la parrucca, coprire le occhiaie, dipingermi le sopracciglia e dire a tutti che il mio tempo per fare altro non si era assottigliato per le giornate in ospedale e le cure, no, per un qualche fantomatico importantissimo lavoro che non potevo proprio rivelare.