Latuafonte.com - Grande Fratello Vip sondaggi ultim’ora: chi sarà eliminato il 17/02

Leggi su Latuafonte.com

Chil’alnella puntata di lunedì 17 febbraio 2025? Tramite isi può intuire come starebbe andando avanti questo nuovo televoto, che vede in sfida Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Alfonso D’Apice, Maxime Mbanda, Iago Garcia, Giglio, Amanda Lecciso. La prima è finita in automatico in sfida tramite una catena di salvataggio, la presenza degli altri concorrenti è dovuta alle nomination della 31esima puntata. Ma vediamo ora insieme quali sono le percentuali dei. Trovate il nostro a fine articolo, dove è possibile indicare chi vorreste salvare.ultima ora: aggiornamenti percentualiAGGIORNAMENTO ULTIMA ORA OGGI 16 febbraio 2025: al primo posto nel nostroo, che trovate a fine articolo, troviamo ancora Shaila con il 68.