361magazine.com - Grande Fratello, la frecciatina di Lorenzo ad Helena: scatta lo scontro

, scoppia un nuovo litigio traed: si spezza la serenità in CasaSpolverato è stato eletto come primo finalista di questa nuova edizione che si concluderà a marzo. Nelle ultime ore in tugurio le coppie che si sono formate all’interno della Casa hanno condiviso una romantica cena. Dae Shaila, passando a Mariavittoria e Tommaso, fino ad arrivare ade Javier. In questa nuova edizione sono sbocciate inedite coppie che continuano ad essere supportate dai fan.Leggi anche Sanremo 2025, reazione dei vip alla vittoria di Olly: da Cecilia Rodriguez a Rosalinda Cannavóun battibecco: il motivo della nuova discussioneDurante la cena la conversazione si è spostata proprio sul bollitore.ha dichiarato: “Se vogliamo parlare del bollitore parliamo”, “Sto parlando del perché vengono fatte delle cose” replicae poi aggiunge: “Come tu fai delle cose perché sei nata nelle favelas, te lo dico in breve”, la modella non ha resistito ed ha risposto alla: “Tu stai dicendo che io lancio il bollitore perché sono nata nelle favelas?”, “Lascia stare il bollitore e che tu hai degli atteggiamenti molto spesso provocanti, esagerati perché vuoi recuperare della sicurezza dentro di te che da piccola non hai avuta”.