Grande Fratello Ilaria risponde alle domande | cosa ha rivelato

Leggi su 361magazine.com

Galassi ha rispostodel reality show: eccohadopo aver abbandonato il giocoGalassi ha deciso di abbandonare il gioco dopo cinque mesi di avventura condivisa con le sue amiche Eleonora e Pamela dove hanno formato il trio, Le Non è la Rai.tornando a casa dal suo compagno e da suo figlio ha rispostodel reality show.Leggi anche, la frecciatina di Lorenzo ad Helena: scatta lo scontroLa confessione dell’ex gieffinaL’ex gieffina ha spiegato come è andata ritornata a casa dopo cinque mesi chiusa nella Casa più spiata d’Italia.dichiara: “Le mie 24 ore fuori dalla Casa? È stato un disastro. Torno a casa e trovo una casa sottosopra dopo cinque mesi, poi non sono riuscita a dormire.