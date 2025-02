Juventusnews24.com - Gol Soulè: magia su punizione dell’ex Juventus! La Roma va avanti così a Parma – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Golsu! Lavagrazie ad un capolavoro dell’argentino –Lava in vantaggio al Tardini digrazie ad un gol capolavoro che porta la firma di Matiasal minuto 33 del corso del primo tempo della sfida delle 18.?? GOAL: Matías Soulé??0-1pic.twitter.com/AblcA24qM2— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 16, 2025L’ex giocatore della, che in estate ha lasciato la Vecchia Signora a titolo definitivo dopo un’annata in prestito al Frosinone, sta decidendo con questo gioiellino questa partita.Leggi sunews24.com