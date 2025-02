Internews24.com - Gol Conceicao, Juve avanti all’Allianz Stadium. Grande giocata di Kolo Muani – VIDEO

di RedazioneGoldi. Le immagini della reteSi sblocca il match dell’Allianztraed Inter, che al minuto 74 vede i bianconeri in vantaggio grazie ad un gol di. L’esterno portoghese riceve palla dopo unanello stretto di, che con unagirata serve il numero 7 dei bianconeri che piazza una palla imprendibile per Sommer. Nerazzurri che ora saranno costretti a reagire per evitare una sconfitta pesante.??? GOALntus 1-0 Inter FranciscoFRANCISCOOPENS THE SCORING FORNTUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wp21pO23y0— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 16, 2025Ecco immagini e racconto del gol? 74? GOL DELLA– Azione insistita conche si gira in area, poicol piatto batte Sommer in diagonale.