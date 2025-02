Gli Usa insistono su Gaza | Sarà sotto il nostro controllo L’incontro tra Rubio e Netanyahu | Assad caduto grazie a noi

Leggi su Open.online

«Trump ha chiaramente espresso la sua visione per: Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì». È questo il commento del segretario di Stato degli Usa Marcoa margine di un incontro con il primo ministro israeliano Benjamina Gerusalemme.ha ribadito l’intenzione degli Usa di prendere ildella Striscia diuna volta che tutti gli ostaggi saranno liberati, glissando sulla potenziale deportazione dei palestinesi. «Il presidente è stato anche molto audace nel definire la sua visione su quale dovrebbe essere il futuro di», ha sentenziato il segretario di Stato. Un approccio «nuovo» con un obiettivo chiaro, ha spiegato: «Può aver sorpreso e scioccato molti, ma ciò che non può continuare è lo stesso ciclo che si ripete più e più volte e finisce esattamente nello stesso posto».