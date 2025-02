Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti del Carducci Galilei alla Banca d’Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’esperienza unica per imparare a capire il mondo della finanza. I migliori diecidi quarta degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) dell’istituto, hanno vissuto un percorso di riflessione sul tema Analisi di un fenomeno economico locale in, nella sede di Ancona. Dal 10 al 14 febbraio, sotto la guida del Tutor di Bankitalia, Alfredo Bardozzetti, della Divisione Analisi e Ricerca Economica e Territoriale (Aret), gli allievi delhanno preso in esame alcuni aspetti del commercio internazionale, una realtà caratterizzata da intrecci commerciali e interrelazioni non solo economiche. Gli, accompagnati dal tutor scolastico, Carla Piermarocchi, sono stati divisi in 3 gruppi, a ciascuno dei quali è stata affidata la ricerca, la selezione e la rappresentazione dei dati, lavoro che si è concluso con 3 presentazioni che si inseriscono idealmente in un unico filone.