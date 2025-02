Ilrestodelcarlino.it - Gli aumenti di de Pascale, la maggioranza: “Pieno sostegno”. Opposizione e imprese all’attacco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 febbraio 2025 – Il centrosinistra in Regione fa muro sulla manovra 2025 ma apre al confronto per raggiungere “ancora più efficacemente” gli obiettivi indicati. I partiti che sostengono de, con una dichiarazione dei capigruppo, difendono i rincari fiscali messi in campo per coprire il “rosso” sulla sanità. “La- recita la nota - offresupporto agli obiettivi della manovra volti a garantire la tenuta e il miglioramento dei servizi a fronte dei tagli imposti dal Governo Meloni”. Contro la manovra si esprime il centrodestra. Attacca il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami: “Sonoda lacrime e sangue per coprire il buco della sanità regionale, che adesso devorrebbe scaricare sul governo. Peccato però che tutto questo sia frutto della cattiva gestione delle Asl e quindi del malgoverno regionale.