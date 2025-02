Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, Di Matteo: “Riforma pericolosa, questo governo contro la magistratura anche più di Berlusconi. C’è un clima da resa dei conti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nino Di, ospite ad un evento pubblico promosso dall’associazione Schierarsi, ha dialogato con Alessandro Di Battista, affrontando i temi caldi che riguardano lanel nostro paese. In particolare, rispondendo a una domanda di Di Battista sulladella, il magistrato non ha risparmiato critiche alla categoria, esortando i colleghi a prendere una posizione netta: “Io credo chestia riuscendo quello che non sono riusciti a farelai precedenti governi, nemmeno i primi governi, forse perché oggi laè più debole, perché l’immagine dellaè stata sporcata da scandali e vizi”. E poinua: “Dobbiamo avere il coraggio di dire che abbiamo fatto tanti errori e abbiamo permesso che si creassero le condizioni per cui il potere politico inmomento ha il coltello dalla parte del manico, c’è undadei”.